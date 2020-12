Sono 198 le patologie oncologiche rare e in Italia rappresentano il 24% di tutte le nuove diagnosi di cancro: questo significa 89.000 nuovi pazienti ogni anno e circa 900 mila persone, tra le quali tanti bambini, che oggi lottano contro uno di questi tumori. “Ma se per le malattie rare l’Italia ha strutturato reti di presa in carico, un sistema di registri e diverse specifiche normative, il ramo raro dell’oncologia soffre ancora di alcuni ritardi. E occorrerebbe investire nella telemedicina e sulla rete telematica del Paese, inserire i test molecolari e i percorsi di medicina di precisione nei Lea“. Lo denuncia l’Omar, l’Osservatorio malattie rare, che ha promosso e coordinato un tavolo di lavoro esitato nel quaderno ‘Tumori Rari: quale futuro per la Rete‘.

