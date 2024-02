Omar Apollo 📣 L’astro nascente della musica R&B internazionale arriva per la prima volta in Italia con due uniche date a Torino e Milano! 📆 4 giugno 2024 | Torino, OGR Sonic City – Sala Fucine

📆 5 giugno 2024 | Milano, Circolo Magnolia – Magnolia Summer 🎫 Biglietti in vendita generale dalle ore 12:00 di mercoledì 14 febbraio su