Omaggio di Laura Pausini a Sandra Milo durante il concerto a Barcellona

Tra le tante celebrità che nelle ultime ore hanno reso omaggio a Sandra Milo c’è anche Laura Pausini, che ieri pomeriggio sul suo profilo Twitter ha scritto: “Buon Viaggio cara Sandra. La tua dolcezza, la tua allegria, il tuo rimanermi vicina in alcuni momenti difficili rimarranno per sempre nel mio cuore. Questa sera dedicherò a te il concerto di Barcellona, vola sopra di noi“.

Buon Viaggio Cara Sandra,

La tua dolcezza , la tua allegria, il tuo rimanermi vicina in alcuni momenti difficili rimarranno per sempre nel mio cuore ❤️

Questa sera dedicherò a te il concerto di Barcellona, vola sopra di noi ❤️#sandramilo pic.twitter.com/0NWjXfuwSe — Laura Pausini (@LauraPausini) January 29, 2024

Omaggio di Laura Pausini durante il concerto a Barcellona: “Era un raggio di luce, ciao Sandra”.

Prima della fine dello show di Barcellona, la cantante di Simili ha ricordato Sandra Milo, alla quale ha dedicato tutto il concerto e una canzone in particolare: “Adesso voglio fare un omaggio che sento dal cuore. Vorrei spendere due parole per un grande talento italiano che si chiama Sandra Milo. Vorrei dedicare questo concerto intero e questa canzone in particolare a questa donna stupenda. Lei era veramente un raggio di luce. Ciao Sandrina, ti mandiamo tanto amore, tu amavi la Spagna e vedi, anche da qui ti amiamo e ti salutiamo con tutto il cuore, un abbraccio, ciao Sandra“.

Subito dopo Laura ha iniziato a cantare Inolvidable (Incancellabile), uno dei pezzi che chiudono gli spettacoli spagnoli.

Grazie a Lorenzo e Matteo per il video.