Omaggio di Amici ad Angelina per l’Eurovision, lei legge una lettera

Il trionfo di Angelina Mango al Festival di Sanremo e il grande successo che sta riscuotendo all’Eurovision Song Contest sono un orgoglio per Maria De Filippi e per Amici. Oggi durante il daytime del talent c’è stato spazio per un omaggio alla cantante e inoltre domani sera non andrà in onda il programma mariano, ad annunciarlo è stata la De Filippi: “La prossima settimana non andremo in onda sabato. Infatti ci sarà l’Eurovision su rai Uno con Angelina. E a proposito di lei, volevo farle un grosso in bocca al lupo da parte mia e di tutti noi“.

L’omaggio di Amici per Angelina Mango.

Al termine dell’ultima puntata pomeridiana di Amici 23 c’è stato un omaggio per la Mango: “In bocca al lupo Angelina per la finale dell’Eurovision Song Contest“.

Intanto la cantante de La Noia oggi ha fatto una sorpresa al press center di Malmo. Angelina si è presentata davanti ai giornalisti ed ha cantato Imagine di John Lennon. Prima di esibirsi sulle note dell’iconico brano l’ex alunna di Amici ha fatto anche un bel discorso: “Siamo qui tutti uniti nella musica, condividiamo lo stesso sogno. Ieri notte mi sono esibita sul meraviglioso palco dell’Eurovision con il mio cuore che era pieno d’amore. Poco dopo sono andata. aletto così orgogliosa di me stessa e orgogliosa di tutti noi. Oggi, ancora di più, voglio che parli la musica e questo è il più forte messaggio che posso condividere adesso“.

Molti fan dell’Eurovision hanno fatto i complimenti ad Angelina e hanno apprezzato la sua performance, altri invece hanno espresso qualche perplessità: “Come i musicisti del Titanic, la nave dell’Eurovision sta affondando“. Le critiche si riferiscono alla qualifica di Israele per la finale e alla possibile squalifica di Joost dei Paesi Bassi. Ma in tutto ciò cosa c’entra Angelina?!

Angelina mango having a speech in the press room & singing “Imagine” by John Lennon. “Tonight, I want the music to speak” pic.twitter.com/wShvI6AHNC — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 10, 2024