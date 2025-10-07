Omaggio a Sergio Endrigo: La musica di Pola rivive

La figura di Sergio Endrigo continua a vivere nei cuori dei polesi, che lo ricordano con affetto a distanza di anni dalla sua scomparsa. Recentemente, si è tenuto un concerto intitolato “Ciao Endrigo…”, organizzato dalla Società artistico-culturale “Lino Mariani”, che ha riempito la Sala spettacoli della Comunità degli Italiani di Pola.

L’evento ha offerto uno spettacolo emozionante, privo di toni patetici, grazie all’abilità dei vari cori e dell’Orchestra mandolinistica. A presentare la serata è stato Ronald Braus, mentre l’opening è stato affidato al Coro misto, che ha eseguito “L’arca di Noè”, accompagnato dal pianoforte di Sandro Vešligaj e dalla chitarra di Saša Zorkić.

Un momento toccante è stato quando la giovane Veronika Krajcar ha cantato “Io che amo solo te” insieme a suo padre Bruno, mostrando chiare doti artistiche. L’Orchestra mandolinistica ha poi proposto “Lontano dagli occhi”, seguita da un applaudito coro femminile con brani come “La rosa bianca” e “Il treno che viene dal sud”. Tra il pubblico era presente anche il vicesindaco di Pola, Vito Paoletić, che ha espresso apprezzamento per la serata.

In un interessante omaggio a Endrigo, Matteo Tromba ha reinterpretato “Canzone per te”, mentre Bruno Krajcar ha offerto una versione riscritta di “Trieste”. Si sono esibiti anche ballerini del Centro di danza “Carlotta Grisi”. Nel corso della serata, è stata evidenziata l’importanza di Endrigo, collegandolo a figure come Gino Paoli e Arsen Dedić, con la proiezione di filmati significativi. Il concerto si è concluso in bellezza con “Pola son qua”, seguita da un meritatissimo applauso finale.