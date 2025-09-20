27.1 C
Omaggio a Pino Daniele: concerto imperdibile a Napoli

Omaggio a Pino Daniele: concerto imperdibile a Napoli

Si tiene stasera su Rai 1 il concerto-evento intitolato “Pino È – Il Viaggio Del Musicante”, dedicato alla memoria di Pino Daniele. La serata, condotta da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, è un tributo ai 70 anni dalla nascita del famoso cantautore napoletano e ai 10 anni dalla sua scomparsa.

L’evento, registato a Piazza Plebiscito, vedrà la partecipazione di numerosi artisti, amici e colleghi di Pino Daniele, con un mix di racconti, aneddoti e performance musicali che ripercorreranno la sua vita e carriera.

La scaletta della serata prevede performance di artisti noti, tra cui Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi ed Emma, che canteranno “Yes I know my way”. Altri artisti come Giorgia, Mahmood, Elisa, Salmo ed Emma si esibiranno in brani iconici del repertorio di Pino. Saranno presenti anche Francesco De Gregori, Noemi, Irama, Ron e molti altri. Ogni artista porterà il proprio stile e omaggerà il contributo unico che Pino Daniele ha dato alla musica italiana.

In aggiunta all’evento principale, su RaiPlay sarà trasmesso “Pino È – Il Viaggio Del Musicante Speciale Raiplay”, un racconto inedito che offrirà uno sguardo ravvicinato sulla serata, con interviste ed emozioni. Carolina Di Domenico guiderà questo viaggio, presentando aneddoti e interazioni con i finalisti del Musicante Award, che saranno premiati durante l’evento.

