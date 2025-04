Omaggio a Papa Francesco: 5 Giorni di Lutto Nazionale in Italia

Il governo italiano ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale in onore di Papa Francesco, deceduto il giorno di Pasquetta. Il lutto durerà da martedì 22 aprile fino a sabato 26, giorno in cui si svolgeranno i funerali in piazza San Pietro. Questa decisione è stata presa durante la riunione del Consiglio dei ministri, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi. Il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è stato nominato commissario straordinario per organizzare i funerali e coordinare le attività per garantire la sicurezza e l’afflusso ordinato dei fedeli a Roma.

Il lutto nazionale ha significato principalmente simbolico e non comporta la chiusura di uffici pubblici, scuole o attività commerciali. Durante questo periodo, le bandiere saranno esposte a mezz’asta negli edifici pubblici e si osserverà un minuto di silenzio nelle scuole. I membri del governo dovranno anche annullare tutti gli impegni in agenda. Non è chiaro se il lutto influenzerà le celebrazioni del 25 aprile, che quest’anno segna l’ottantesimo anniversario della Liberazione.

L’ultima volta in cui è stato proclamato un lutto nazionale di più giorni in Italia è stato nel 2005, per la morte di Papa Giovanni Paolo II. Negli ultimi anni, è stato osservato un giorno di lutto nazionale nel 2008 per il terremoto dell’Aquila, nel 2018 per la tragedia del ponte Morandi a Genova e nel 2023 per la scomparsa di Silvio Berlusconi.