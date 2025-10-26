Omaggio a Palestrina: Concerto Corale in Lombardia

Il sesto concerto del Festival Corale Regionale 2025 si terrà l’ultima domenica di ottobre alle 16 presso la chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano. Questo evento, promosso da Cori Lombardia in collaborazione con il Distretto Territoriale di Bergamo e il convento dei Padri Domenicani, sarà dedicato a un Omaggio a Pierluigi da Palestrina in occasione del cinquecentenario dalla sua nascita.

Il Coro Vox Lucis di Villongo, diretto da Giovanni Duci, aprirà la serata esibendosi in quattro mottetti di Palestrina, seguiti dal Kyrie e Gloria della Missa “La stella” di Domenico Scarlatti, creando un legame tra il rigore rinascimentale e la vivacità del Settecento.

A seguire, il Coro Anthem di Monza, diretto da Paola Versetti, presenterà un confronto tra le opere di Palestrina e Tomás Luis de Victoria. Entrambi i compositori rappresentano la perfezione tecnica e la chiarezza formale della polifonia tardo-rinascimentale, offrendo un’intensità spirituale di straordinaria forza espressiva.

La serata si concluderà con il Coro da Camera di Varese, diretto da Gabriele Conti, che proporrà un repertorio interamente dedicato a Palestrina. Inizierà con il Kyrie dalla Missa Papae Marcelli e terminerà con alcuni dei suoi splendidi mottetti mariani, esaltando la varietà melodica e la ricerca della purezza del suono, elementi distintivi del grande compositore.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito.