Omaggio a Ornella Vanoni

Emma ha partecipato a Ornella Senza Fine, uno speciale dedicato alla musica e alla figura di Ornella Vanoni. Durante l’esibizione, Emma ha ricordato le parole che le aveva detto Ornella una sera a cena: «Bimba mia, impara nella vita non finire mai». Queste parole, pronunciate con tono confidenziale e ironico, sono state trasformate in un’eredità da Emma, che ha capito il loro significato solo in un secondo momento.

Il racconto di Emma include anche un dettaglio che dice molto della personalità di Vanoni: la complicità, i riti condivisi e il modo di fare comunità attraverso la leggerezza. Emma ha menzionato gli “aperitivini abbondanti con lo Champagne” che li accomunavano e che non possono essere raccontati in televisione. Successivamente, Emma torna alla musica, esprimendo la speranza di essere stata all’altezza del capolavoro di Vanoni.