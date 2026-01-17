Omaggio a Ornella Vanoni su Nove

La serata speciale “Ornella senza fine” sarà trasmessa in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, condotta da Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto. L’evento sarà un omaggio a Ornella Vanoni, con tanti ospiti e un mix di ricordi, ironia e capolavori senza tempo.

La serata si svolgerà negli studi di “Che Tempo Che Fa”, che negli ultimi anni era diventata la “casa televisiva” di Ornella, dove era presente quasi tutte le domeniche sera con la sua ironia ed eleganza. Numerosi cantanti saranno presenti, tra cui Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Loredana Bertè, Diodato, Elisa, Mahmood, Emma, Annalisa, Toquinho, Arisa, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Noemi, Malika Ayane, che interpreteranno le canzoni di Ornella Vanoni che hanno fatto la storia della musica.

Oltre ai cantanti, saranno presenti anche altri ospiti, tra cui Vincenzo Mollica, Pacifico, Filippa Lagerbäck, Mara Maionchi, Mario Lavezzi, il Sindaco di Milano Beppe Sala e i familiari di Ornella Vanoni, il figlio Cristiano e i nipoti Matteo e Camilla. Infine, non poteva mancare Virginia Raffaele, l’attrice che più di tutti ha saputo cogliere l’anima di Ornella, imitandola con amore e rispetto.