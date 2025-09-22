27 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Musica

Omaggio a Ornella Vanoni, icona musicale italiana

Da StraNotizie
Omaggio a Ornella Vanoni, icona musicale italiana

Oggi si celebra il compleanno di un’icona della musica italiana: Ornella Vanoni. Con la sua voce inconfondibile e una personalità affascinante, ha attraversato decenni di musica, teatro e televisione, diventando un simbolo di stile e vita.

Per commemorare questa artista straordinaria, il programma “Striscia la Notizia” ha deciso di omaggiarla con una divertente imitazione di Virginia Raffaele, che ha reinterpretato la Vanoni in modo esilarante. Nella clip, vediamo “la nostra” Ornella mentre si perde negli studi di Mediaset prima di arrivare al bancone del programma.

Ornella Vanoni è stata anche una presenza fissa nella rubrica “I Nuovi Mostri”. È indimenticabile, ad esempio, il suo intervento a “Che tempo che fa”, dove, in un momento di leggerezza, ha dichiarato di aver “apprezzato tantissimo” il Festival di Sanremo. La sua capacità di strappare sorrisi, unita a una carriera di successi, continua a farla brillare nel panorama della musica e dello spettacolo italiano.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Salvataggio dei Beagle: nove storie di rinascita in Italia
Articolo successivo
Cyberattacchi negli aeroporti europei: sicurezza a rischio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.