Omaggio a Morricone al Teatro Ariston di Sanremo

Il Teatro Ariston ospiterà domani un concerto intitolato “Omaggio a Ennio Morricone”, alle 21, che porterà emozioni legate a film da Oscar. L’evento unirà grande musica, memoria collettiva e suggestioni cinematografiche con una special guest: Susanna Rigacci, soprano che per oltre vent’anni è stata la voce dei concerti di Morricone.

Susanna Rigacci è stata al fianco di Morricone in tutto il mondo e da quando il maestro è mancato, ha aperto la collaborazione con l’Ensemble Le Muse, un feeling artistico straordinario. Il maestro Andrea Albertini ha voluto riproporre i brani che cantava con Morricone, come “Giù la testa”, “C’era una volta il West” e “Estasi dell’oro”. Lo spettacolo vedrà in scena anche la cantante solista Angelica Depaoli per il repertorio pop del concerto.

Per Susanna Rigacci, questo è un gradito ritorno a Sanremo, dove aveva debuttato giovanissima con la sua prima opera, “Il Barbiere di Siviglia”, e poi era tornata al Festival nel 2011. Si definisce “svedese di nascita, il Paese di mia madre, educata musicalmente in Italia, Paese del padre: sono metà italiana e metà svedese”.

Susanna Rigacci porta avanti l’importante eredità artistica di Morricone con grande gioia e emozione, cercando di far rivivere l’atmosfera che creava questo genio. I brani più impegnativi tecnicamente sono “Giù la testa”, “C’era una volta il West” e “Estasi dell’oro”, che richiedono intonazione e estensione vocale per oltre due ottave. Morricone aveva una conoscenza straordinaria dello strumento vocale e la considerava uno strumento.

Secondo Susanna Rigacci, non è vero che Morricone avesse un carattere difficile, ma era un uomo molto serio e scrupoloso che voleva il massimo rispetto per il lavoro e pretendeva la professionalità. Era severo ma generoso e aveva una energia positiva quando capiva che le persone davano il massimo. Era giustamente esigente e severo, ma sapeva dare il cuore alle persone di cui si fidava.