5.4 C
Roma
domenica – 28 Dicembre 2025
Spettacolo

Omaggio a Morricone al Teatro Ariston di Sanremo

Da stranotizie
Omaggio a Morricone al Teatro Ariston di Sanremo

Il Teatro Ariston ospiterà domani un concerto intitolato “Omaggio a Ennio Morricone”, alle 21, che porterà emozioni legate a film da Oscar. L’evento unirà grande musica, memoria collettiva e suggestioni cinematografiche con una special guest: Susanna Rigacci, soprano che per oltre vent’anni è stata la voce dei concerti di Morricone.

Susanna Rigacci è stata al fianco di Morricone in tutto il mondo e da quando il maestro è mancato, ha aperto la collaborazione con l’Ensemble Le Muse, un feeling artistico straordinario. Il maestro Andrea Albertini ha voluto riproporre i brani che cantava con Morricone, come “Giù la testa”, “C’era una volta il West” e “Estasi dell’oro”. Lo spettacolo vedrà in scena anche la cantante solista Angelica Depaoli per il repertorio pop del concerto.

Per Susanna Rigacci, questo è un gradito ritorno a Sanremo, dove aveva debuttato giovanissima con la sua prima opera, “Il Barbiere di Siviglia”, e poi era tornata al Festival nel 2011. Si definisce “svedese di nascita, il Paese di mia madre, educata musicalmente in Italia, Paese del padre: sono metà italiana e metà svedese”.

Susanna Rigacci porta avanti l’importante eredità artistica di Morricone con grande gioia e emozione, cercando di far rivivere l’atmosfera che creava questo genio. I brani più impegnativi tecnicamente sono “Giù la testa”, “C’era una volta il West” e “Estasi dell’oro”, che richiedono intonazione e estensione vocale per oltre due ottave. Morricone aveva una conoscenza straordinaria dello strumento vocale e la considerava uno strumento.

Secondo Susanna Rigacci, non è vero che Morricone avesse un carattere difficile, ma era un uomo molto serio e scrupoloso che voleva il massimo rispetto per il lavoro e pretendeva la professionalità. Era severo ma generoso e aveva una energia positiva quando capiva che le persone davano il massimo. Era giustamente esigente e severo, ma sapeva dare il cuore alle persone di cui si fidava.

Articolo precedente
Gospel a Macerata e San Severino Marche
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.