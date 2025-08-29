Omaggio a Mina: la musica per il restauro di Guercino

La musica di Mina sarà protagonista di un concerto speciale per raccogliere fondi destinati al restauro dell’opera ‘Estasi di San Francesco’ di Giovan Francesco Barbieri, conosciuto come il Guercino. L’evento, intitolato ‘Brava – Omaggio a Mina’, si svolgerà all’Arena della Rocca di Ravaldino.

Per partecipare, sono state selezionate dieci interpreti attraverso un casting che ha coinvolto 53 cantanti. Le artiste sono provenienti da diverse città dell’Emilia-Romagna e si esibiranno accompagnate dall’orchestra Gran Concerto, insieme a musicisti professionisti e allievi della scuola Messaggio Musicale Federico Mariotti. Ogni cantante presenterà due brani di Mina, uno proveniente dal suo repertorio iniziale e l’altro più recente.

Una parte del ricavato verrà destinata a un’iniziativa promossa dal Comitato della Diocesi di Forlì-Bertinoro e dall’associazione culturale Metropolis per il restauro dell’opera. L’evento è supportato anche dall’Associazione Gran Concerto e dalla Scuola di musica Messaggio Musicale Federico Mariotti, richiamando artisti che rendono omaggio alla voce di Mina. Questo concerto segue un precedente evento di raccolta fondi, svoltosi nella basilica di San Mercuriale, con un concerto di musica sacra.

Flavio Pioppelli, direttore della scuola di musica, ha ribadito l’importanza sociale dell’evento, sottolineando l’orgoglio di avere tutte le cantanti locali. Inoltre, per il concerto del 30 agosto, le prevendite online sono già sold out, ma saranno disponibili ulteriori 40 biglietti il giorno stesso dell’evento. In caso di maltempo, la manifestazione si terrà al Teatro Giovanni Testori.