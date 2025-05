Omaggio a Mia Martini: ALMENO TU NELL’UNIVERSO al Pac di Milano

Il PAC di Milano celebra i trent’anni dalla morte di Mia Martini con lo spettacolo “ALMENO TU NELL’UNIVERSO”, in programma il 12 maggio 2025 alle 19:00. L’evento, prodotto da ATIR – Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca, ripercorre la vita e la carriera dell’artista attraverso le sue canzoni, dai brani più noti a quelli meno conosciuti, accompagnati da racconti personali e testimonianze di amici e collaboratori.

Mia Martini, al secolo Rita Adriana Berté, è ricordata come una delle voci più intense della musica italiana. La sua carriera, caratterizzata da momenti di grande successo e periodi di difficoltà, è stata segnata da un tragico senso di solitudine e dai pregiudizi, come la fama di “iettatrice”, in parte causata dall’invidia per il suo talento. Nonostante le avversità, ha saputo reinventarsi e collaborare con diversi artisti, lasciando un’impronta duratura nel panorama musicale.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, si può visitare il sito ufficiale del PAC. L’indirizzo è via Palestro 14, Milano. Per contatti, è disponibile il numero di telefono 02 88446359.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it