Omaggio a Lucio Dalla con Gino Castaldo e Renzo Rubino

Il 21 luglio 2025, alle ore 21:00, il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano ospiterà lo spettacolo “Cosa direbbe Lucio”, parte del programma “Estate al Castello 2025”. L’evento celebra la musica di Lucio Dalla, offrendo al pubblico una serata ricca di emozioni.

Renzo Rubino, cantautore noto per il suo talento, interpreterà alcuni dei brani più celebri di Dalla, mentre Gino Castaldo, voce storica di Radio 2, condividerà aneddoti e significati legati alle canzoni del grande artista. L’esibizione sarà completata dal pianoforte e dalla direzione del maestro Antonio Palazzo, con il supporto dell’Ensemble dell’Orchestra Giovanile della Valle d’Itria.

Oltre alla musica, lo spettacolo presenterà anche immagini evocative che raccontano l’arte e l’anima di Lucio Dalla. L’artwork della serata è basato su una fotografia di Renzo Chiesa, parte della celebre serie di scatti per la copertina dell’album “Dalla”, un lavoro iconico che ha segnato un’epoca nella storia della musica italiana.

I biglietti per l’evento sono disponibili al costo di 26 euro, ai quali si aggiungono i diritti di prevendita. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’organizzazione via email.