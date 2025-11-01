Omaggio a Erik Satie al Festival ConcertiAmoLucca

Il Festival ConcertiAmoLucca 2025 unisce musica e letteratura in un evento dedicato alla figura di Erik Satie, in occasione del centenario della sua scomparsa. Il concerto si svolgerà l’8 novembre alle 18 presso Villa Bottini, dove si esibiranno Raffaele Bifulco e Dario Vannini.

Raffaele Bifulco, noto flautista e docente del Conservatorio di Modena, ha suonato in prestigiose orchestre e festival internazionali, mentre Dario Vannini, docente di chitarra classica al Conservatorio L. Boccherini di Lucca, è parte del Boccherini Guitar Quartet, vincitore di numerosi premi. Insieme, porteranno il pubblico in un viaggio attraverso le sfumature dell’Impressionismo musicale francese.

Inoltre, lo spettacolo “Jane Austen, ‘Sguardi d’autrice’” di Paola Massoni, inizialmente previsto per ottobre, è stato posticipato al 27 novembre alle 21 nella Sala Cred, vicino alla Torre Guinigi. Questo evento segnerà la chiusura del festival, che include anche un tributo ai Queen il 15 novembre e lo spettacolo teatrale musicale “Alerarendt”, dedicato a Sibilla Aleramo e Hannah Arendt, in programmazione il 23 novembre.

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico con un contributo che sostiene l’attività culturale dell’Associazione Kalliope, senza necessità di prenotazione. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile seguire Kalliope Accademia sui social o contattare via email.

