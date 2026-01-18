Omaggio a Carla Bley a Piacenza

Il concerto “Play Carla Bley” si terrà sabato 24 gennaio al Milestone Live Club di Piacenza, con il quartetto di Jorge Rossy come protagonista. La formazione, guidata dal batterista spagnolo e completata dal sassofonista Pietro Tonolo, dal chitarrista Walter Donatiello e dal contrabbassista Bruno Chevillon, renderà omaggio a Carla Bley, una delle più interessanti pianiste e compositrici nella storia della musica improvvisata.

Carla Bley è stata una figura di riferimento di un jazz che cercava nuove forme d’espressione e nuovi contenuti, ed è stata l’autrice dei brani più significativi di Paul Bley, nonché l’ispiratrice e la guida della Liberation Music Orchestra. A Piacenza, Carla Bley sarà ricordata da quattro jazzisti di vaglia: Jorge Rossy, uno dei più apprezzati batteristi della scena internazionale, Pietro Tonolo, uno dei più conosciuti sassofonisti europei, Walter Donatiello, considerato uno dei chitarristi di maggior talento della scena jazz tradizionale e contemporanea, e Bruno Chevillon, ritenuto dalla critica uno dei migliori contrabbassisti nell’ambito della musica contemporanea.

Jorge Rossy ha fornito un contributo sostanziale alla definizione dello stile del trio di Mehldau e ha collaborato con Joshua Redman, Steve Swallow, Charlie Haden e Wayne Shorter. Pietro Tonolo ha collaborato con Paul Motian e i principali jazzisti italiani, tra cui Franco D’Andrea, Massimo Urbani, Enrico Rava, Rita Marcotulli, Danilo Rea e Roberto Gatto. Walter Donatiello ha all’attivo innumerevoli collaborazioni con alcuni tra i principali protagonisti del panorama italiano e internazionale, tra cui Gerry Mulligan, Steve Lacy, Samuel Blaser, Daniel Humair, Michel Portal, Tiziana Ghiglioni, John Riley, Flavio Boltro, Gianluigi Trovesi, Jean-Jacques Avenel e John Betsch. Bruno Chevillon si è affermato grazie al suo notevole talento sia come accompagnatore sia come improvvisatore in grado di esplorare con duttilità le capacità espressive dello strumento, e ha collaborato con Louis Sclavis, Daniel Humair, Michel Portal, Marc Ducret ed Elliott Sharp.