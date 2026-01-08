Omaggio a Burt Bacharach a Mola di Bari

Giovedì 8 gennaio, alle ore 21.00, la Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari ospiterà “Un omaggio intimo a Burt Bacharach”, con Savio Vurchio e Stefania Tesoro alle voci e Aquilino Deluca al pianoforte. Il concerto propone un viaggio nelle melodie senza tempo di Burt Bacharach, riportate alla loro essenza originale: solo pianoforte e voci, come concepite all’inizio. Un progetto che punta alla semplicità per far risaltare la profondità emotiva e l’eleganza delle composizioni, prive di arrangiamenti orchestrali ma ricche di autenticità e verità musicale.

