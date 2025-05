Omad: Vantaggi e Rischi del Digiuno Intermittente

Jovanotti ha recentemente rivelato di seguire un regime alimentare di un solo pasto al giorno, noto come Omad (“One meal a day”), una pratica di digiuno intermittente che concentra tutti gli apporti calorici in un breve lasso di tempo, solitamente di un’ora. Durante le restanti 23 ore del giorno, è consentito il consumo di liquidi privi di calorie, come acqua, tè o caffè.

Secondo Mauro Minelli, immunologo e docente di Nutrizione umana, la letteratura scientifica sta iniziando a esplorare l’efficacia di questo approccio. Alcuni studi indicano una riduzione del peso corporeo, ma anche potenziali effetti negativi sulla pressione sanguigna e sui livelli di colesterolo LDL rispetto a regimi alimentari tradizionali. Sebbene l’Omad possa comportare benefici, come una maggiore sensibilità all’insulina e una mobilizzazione dei grassi, non è sempre una soluzione adeguata. Minelli avverte che deve essere considerato con cautela e sotto controllo medico.

La popolarità dell’Omad risiede nella sua apparente semplicità: richiede meno tempo in cucina e alimenta una sensazione di leggerezza. Tuttavia, rischia di portare a carenze nutrizionali, con insufficiente apporto di nutrienti essenziali. Tra gli effetti collaterali comuni, si segnalano stanchezza, irritabilità, difficoltà di concentrazione e mal di testa. Inoltre, può causare stress fisico e mentale, specialmente se non accompagnato da un adeguato riposo.

Infine, l’Omad può rivelarsi difficile da sostenere dal punto di vista sociale e psicologico, alterando il rapporto con il cibo e risultando controindicato in molte condizioni cliniche e fasi della vita, quali gravidanza e disturbi alimentari.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com