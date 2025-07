Oltre l’Ignoto: Esplorando l’Intelligenza Artificiale Generativa

L’intelligenza artificiale generativa rappresenta un terreno d’esplorazione affascinante e poco compreso, con potenzialità inaspettate. Questi vasti sistemi di dati numerici permettono la rappresentazione e l’elaborazione di immagini, testi e suoni in modi che sfuggono alla nostra comprensione.

A differenza dei modelli tradizionali, l’IA generativa impara in modo autonomo, e la volta della sua capacità creativa è in gran parte un mistero, anche per i suoi sviluppatori. Paolo Traverso, Direttore Strategia e Sviluppo presso Fondazione Bruno Kessler, osserva che persino gli ingegneri non possono sempre spiegare perché questi sistemi funzionino con così tanta efficacia.

La mostra “Le monde selon l’IA”, allestita presso il Jeu de Paume di Parigi fino al 21 settembre 2025, affronta tematiche etiche, epistemologiche, e ambientali legate all’IA. Un’installazione di Julian Charrière evidenzia l’impatto ambientale dell’estrazione delle terre rare, mentre Agnieszka Kurant utilizza elementi chimici per esplorare la fusione tra arte e sostenibilità.

Molte opere, come “Anatomy of an AI System” di Kate Crawford e Vladan Joler, mappano le disuguaglianze economiche e sociali nel ciclo di vita di prodotti tecnologici come Alexa. Altre installazioni in mostra, come “Faces of Image-Net” di Trevor Paglen, mettono in luce i pregiudizi algoritmici attraverso esperienze interattive con il riconoscimento facciale.

Diverse opere esplorano la storia dell’automazione e il rapporto tra esseri umani e macchine, mentre artisti come Hito Steyerl denunciano lo sfruttamento del lavoro umano nei processi di addestramento dei modelli IA. La mostra si propone di stimolare il pubblico a riflettere criticamente sull’influenza dell’intelligenza artificiale, dall’interazione quotidiana fino agli impatti socio-economici e culturali.