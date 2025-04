Oltre le grandi città d’arte e cultura, c’è un Marocco da scoprire tra catene montuose, deserti e oceano.

Dal 5 al 14 marzo, un gruppo di sei persone ha intrapreso un viaggio in Marocco durante il Ramadan, esplorando la regione del Souss-Massa con auto noleggiate. Nonostante il Ramadan, non hanno avuto difficoltà a trovare ristoranti e alloggi, ma hanno riscontrato un clima più freddo del previsto, con piogge notturne. Hanno attivato SIM locali per comunicazione e navigazione.

Il percorso ha incluso Marrakech, Imlil, il passo Tizi n’Test, Tata, Tafraute, Mirleft, Taroudant e Agadir, per un totale di 1696 km. A Imlil, punto di partenza per scalare il Jbel Toubkal, hanno apprezzato la tranquillità del villaggio e la cucina locale. La strada per il passo Tizi n’Test è panoramica ma dissestata a causa di un recente terremoto. Hanno trascorso la notte a Oulad Berhil dopo un giorno intenso di esplorazioni.

Proseguendo verso Tata, hanno scelto di pernottare in un campo tendato, gestito da Zahra, che ha reso l’esperienza autentica, permettendo di godere della tranquillità e del cielo stellato. Da Tata, hanno visitato le incisioni rupestri di Tiiggane e le gole di Ait Mansour, prima di esplorare Tafraute, famosa per i suoi mandorli.

A Mirleft, hanno visitato Sidi Ifni, un villaggio costiero dall’atmosfera coloniale. A Taroudant, conosciuta come la Piccola Marrakech, hanno vissuto l’atmosfera vivace del Ramadan. La tappa finale è stata Agadir, ricostruita dopo il terremoto del 1960. Durante il ritorno a Marrakech, hanno visitato un apiario unico e il Giardino Anima, lasciando il Marocco con ricordi indimenticabili.