Oltre il Doppio: La Magia di Affari Tuoi

Nausica Marasca è la nuova Velina bionda di Striscia la Notizia, scelta per la prima volta direttamente dal pubblico. La giovane di 21 anni, originaria di Campobasso, ha prevalso su 13 aspiranti e dal 31 gennaio affiancherà la Velina mora Beatrice Coari. Nonostante questa novità, il programma di Antonio Ricci è alle prese con un grave calo di ascolti che persiste da tempo.

Striscia la Notizia, che ha fatto la storia della televisione italiana, ha visto la sua elezione della nuova Velina seguita da circa 2.791.000 spettatori, con uno share del 12,81%. Tuttavia, questo risultato non è stato sufficiente a contrastare il successo di Affari Tuoi, che ha attirato ben 6.357.000 spettatori (29,14%). Questo trend di ascolti ha collocato Striscia al terzo posto, dietro a due produzioni Rai, evidenziando un declino nella sua popolarità.

In una recente conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi ha discusso il calo degli ascolti e ha ipotizzato la possibilità di alternare Striscia con altri programmi, una novità in 37 anni di storia del programma. Nonostante la fiducia espressa in Antonio Ricci e nelle sue capacità di rilancio, la scelta di Nausica Marasca non ha portato i risultati attesi. Le dichiarazioni di Berlusconi riflettono l’urgenza di trovare soluzioni per invertire la rotta e riportare il programma ai livelli di ascolto precedenti. Nausica ha dichiarato di essere entusiasta di far parte di questa “grande famiglia”, ma le sfide per Striscia la Notizia rimangono significative.