Durante l’evento di presentazione della Gamescom in cui sono sfilati trailer e annunci di Halo, Call of Duty e molti altri videogiochi, c’è stato spazio anche per un progetto molto particolare che vede la partecipazione del famoso dj e produttore Joel Zimmerman, in arte Deadmau5.

Si chiama Oberhasli e, stando alle parole di Zimmerman, è la risposta alle restrizioni e ai limiti di quelli che oggi chiamiamo “concerti su Fortnite”, come quello recente di Ariana Grande, che spesso richiedono moltissimo tempo e risorse per essere creati, ma che in qualche modo lasciano il tempo che trovano. Inoltre, più che concerti sono presentazioni preregistrate inserite nel motore di gioco cui vengono aggiunti alcuni momenti di interattività e dove l’artista ha poco controllo creativo e scarse possibilità di intervenire direttamente.

Oberhasli si basa su Core, uno strumento sviluppato da Manticore Games che sta a metà tra un kit per costruire videogiochi o spazi virtuali e uno spazio virtuale stesso. Un po’ come Minecraft o Roblox.

Al suo interno ci sono videogiochi, cortometraggi animati, video musicale e chat room, tutte ovviamente create dagli utenti. Viene descritto come un “gigantesco spazio sociale fatto di mondi interconnessi”, definizione che ovviamente fa pensare subito a Ready Player One (il libro e pure il film), ma anche al progetto per trasformare Fortnite in una sorta di multiverso in cui vivere situazioni completamente diverse tra di loro.

Realtà virtuale

Un progetto a lungo termine verso cui sembrano convergere molte realtà che ruotano attorno al mondo della tecnologia e dei videogiochi, Facebook inclusa. E per quanto Core possa sembrare in competizione con Fortnite, è possibile scaricarlo proprio dall’Epic Games Store.

Dunque, Oberhasli sarà un hub social in cui poter creare e ascoltare musica dal vivo in cui tutti avranno a disposizione gli strumenti per creare e gestire un palco virtuale e caricare contenuti. Sembra la versione moderna dei social network come MySpace, dove la musica era sia il pretesto per iscriversi sia la lingua franca tra i frequentatori.

Sarà interessante capire come verranno gestite le parti relative alla monetizzazione e ai diritti di utilizzo: se ne saprà di più il 14 ottobre, quando il progetto aprirà i battenti. Ovviamente con un’esibizione esclusiva di Deadmau5.