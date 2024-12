Oltre ai pipistrelli, ci sono altri mammiferi capaci di volare?

Oltre ai pipistrelli, esistono altri mammiferi capaci di volare o planare. Tra questi, i petauri dello zucchero, gli scoiattoli volanti, i lemuri volanti e il colugo. I petauri dello zucchero sono piccoli marsupiali australiani caratterizzati da una membrana estesa tra le zampe anteriori e posteriori, che consente loro di coprire lunghe distanze sugli alberi per cercare cibo o sfuggire ai predatori. Sono animali notturni, generalmente solitari, ma possono formare piccoli gruppi.

Gli scoiattoli volanti possiedono anch’essi una membrana cutanea tra le zampe, permettendo loro di planare tra i rami, una strategia utile per evitare i predatori e ridurre lo sforzo durante gli spostamenti. Questo adattamento li rende agili e precisi nel cercare cibo e rifugio. I lemuri volanti, primati del Sud-Est asiatico, dispongono di una membrana che si estende dal collo fino alle dita, permettendo loro di planare e coprire lunghe distanze con movimenti precisi, ottimizzando il consumo energetico mentre si muovono nella giungla.

Infine, il colugo, un mammifero arboricolo del Sud-Est asiatico, presenta una membrana cutanea che si estende tra le zampe e lungo il corpo, permettendogli di planare fino a 100 metri con stabilità e precisione. Sebbene queste specie non volino nel senso classico del termine, sono esempi affascinanti di adattamenti evolutivi che consentono loro di attraversare il cielo.

La planata, che non è un vero volo, è un movimento che sfrutta la gravità e la resistenza dell’aria per muoversi da un punto all’altro. Ogni specie ha sviluppato adattamenti unici, come la variazione dell’estensione delle membrane cutanee, zampe modificate e muscolatura robusta che consentono loro di muoversi con agilità. La planata migliora la sopravvivenza di questi mammiferi ottimizzando i movimenti e l’uso delle risorse, permettendo loro di fuggire rapidamente da minacce e raggiungere con facilità le fonti di cibo. Inoltre, richiede meno energia rispetto a salti o arrampicate, aiutandoli a conservare calorie per altre necessità vitali.