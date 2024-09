Oltre 70.000 studenti in visita a Palazzo Madama

Dal 13 ottobre 2022, il Senato ha registrato un notevole aumento di visite scolastiche, nonostante le restrizioni legate al Covid. Sono stati ben 50.387 gli studenti che hanno visitato il palazzo storico, concepito dai Medici nel XV secolo, in un vero e proprio boom di “gite scolastiche”. Inoltre, 13.637 ragazzi hanno avuto l’opportunità di assistere a una seduta del Senato, spesso in silenzio rispettoso.

Queste visite non comprendono solo quelle ordinarie, per le quali la scuola deve formalizzare la richiesta, ma anche gli studenti che hanno partecipato ai concorsi annualmente indetti dal Senato. Nel corso dell’anno scolastico 2023/24, terminato a giugno, 9.219 studenti hanno partecipato a queste iniziative: 2.029 delle scuole elementari, 1.629 delle scuole medie e ben 5.561 provenienti da licei, istituti tecnici e professionali.

In aggiunta, 1.333 studenti sono stati premiati direttamente in Senato, e 607 hanno ricevuto riconoscimenti nelle loro scuole. Questo coinvolgimento attivo degli studenti non solo permette loro di familiarizzare con le istituzioni, ma stimola anche un maggiore interesse per la politica e il funzionamento delle istituzioni pubbliche.

L’aumento delle visite e la partecipazione ai concorsi mostrano una crescente attenzione verso il mondo politico da parte delle nuove generazioni. Tali iniziative educative rappresentano opportunità preziose per i giovani, aiutandoli a comprendere il ruolo del Senato e l’importanza della democrazia. Avvicinarsi alle istituzioni, essere testimoni del dibattito politico e mettere in luce questioni di rilevanza nazionale possono contribuire a formare cittadini più consapevoli e attivi nel futuro.

In conclusione, il fenomeno delle visite scolastiche al Senato non è soltanto un’opportunità per esplorare un luogo di grande valore storico e politico, ma anche un’importante leva per educare i giovani e prepararli a essere futuri protagonisti della vita pubblica. Le istituzioni, quindi, si rivelano in grado di attrarre e coinvolgere le nuove generazioni, avvicinandole al delicato mondo della politica attraverso esperienze dirette e significative.