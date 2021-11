Si occupano di servizi finanziari, di nuove soluzioni legate al food (coworking, laboratorio e vendita), di investimenti in startup, di lavoro e anche di analisi utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale: sono le 8 nuove startup entrate nello Startup Database di Italian Tech, nato il 23 settembre scorso (qui la spiegazione delle motivazioni e degli obiettivi).

Ecco più nel dettaglio chi sono e come crescono.

Viceversa è una startup che offre ad altre startup investimenti per le attività di marketing attraverso un meccanismo di revenue sharing anziché acquisire quote della società. A novembre 2021 ha chiuso un round da 3 milioni di euro da Fasanara Capital, Fabrick (Group Sella Bank), e business angel fra cui Roberto Ferrari, Enrico Giacomelli, ed Enrico Pandian. L’azienda è stata fondata a Milano nel 2021 da Matteo Masserdotti, Pedro Salvi, Pietro Pogliani e Patrick David e ha anche attivato un finanziamento di 20 milioni di euro.

Forno Brisa è una startup di Bologna, fondata da Pasquale Polito e Davide Sarti, che ha raccolto 1,2 milioni da una campagna di finanziamento sulla piattaforma di equity crowdfunding Mamacrowd.

Startup Wise Guys è uno tra i principali acceleratori europei per finanziare e sviluppare startup digitali (b2b SaaS) e ha fondato Startup Wise Guys Italy Srl, una società veicolo nata per svolgere l’attività di raccolta dei capitali utili. Nel 2020 questa società ha raccolto 1,2 milioni da una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Crowdfundme.

White Libra è una startup fondata a Milano nel 2019 da Nicolò Boggian, Michele Zonca, Simona Bertagna e Carlo Pasotti. Nel 2020 ha chiuso un round, guidato da Intesa SanPaolo e Invitalia, raccogliendo 1,2 milioni di euro. Ha sviluppato una piattaforma per il lavoro.

Will Media è una startup che ha sviluppato una piattaforma per l’informazione che viaggia su Instagram. Nata dalla collaborazione tra l’economista Imen Jane e Alessandro Tommasi, la compagnia nel 2020 ha chiuso un seed round da 1,2 milioni di euro guidato in particolare da Francesco Fumagalli e Davide Dattoli, con la partecipazione di cube3 e Invictus Capital.

Radicalbit è una startup che ha sviluppato una piattaforma che applica l’intelligenza artificiale all’analisi di big fata in tempo reale: fondata da Leo Pillon, nel 2020 ha raccolto 1,1 milioni su Crowdfundme.

Neosurance è una startup insurtech (il settore delle assicurazioni innovative) fondata a Milano da Andrea Silvello e Dario Melpignano, nel 2020 ha chiuso un round di 1,1 milioni di euro, con Luiss Alumni 4 Growth, Net Insurance e un gruppo di investitori guidato da Mezzetti Advisory Group. Ha sviluppato una soluzione, basata sul machine learning e la digital customer experience, in grado di raccogliere ed elaborare i dati contestuali con un approccio di auto-apprendimento.

Benvenuto Family è una catena italiana di ristoranti con area giochi integrata e dedicata ai bambini. Nel 2020 ha raccolto 1 milione su Mamacrowd.

The Italian Startup Database, i numeri del db di Italian Tech: a oggi il database di Italian Tech conta 310 schede di startup.