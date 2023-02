Resta sconvolto quando scopre cosa si cela dietro la parete della sua abitazione: ne trova nascosti oltre 300 kg, poi capisce chi è l’autore.

Un bizzarro ritrovamento quello raccontato, per sorprendenti immagini, da un uomo: dopo aver scoperto quanto si celava, a sua insaputa, dietro le mura della sua abitazione. La scoperta stata resa pubblica lo scorso 25 febbraio,

Oltre 300 kg nascosti dietro la parete: il ritrovamento è sconvolgente – FOTO

Il ritrovamento è stato documentato nei dettagli sui social network, e in particolare dalla ditta “Nick’s Extreme Pet Control” sul suo profilo Facebook che ha pubblicato alcuni scatti a tal riguardo.

La scoperta sarebbe avvenuta casualmente durante una perlustrazione indetta per altri scopi lavorativi, ha spiegato il membro della ditta precedentemente descritta nella didascalia al post condiviso su Facebook in serata. “Ho riempito 8 sacchi della spazzatura pieni di ghiande”. Per un totale 300 kg di ghiande.

Un episodio a dir poco “irreale“, secondo il parere dell’uomo, che – dopo aver racimolato le ghiande – ha ammesso sul finale: “non mi sono mai imbattuto in qualcosa di simile“. A quanto pare tale scoperta ha infine svelato anche l’autore di tale “misfatto“. Si tratta di un parsimonioso picchio impegnato a completare un prezioso rifornimento per la stagione. Un caso, dunque: che l’esemplare abbia scelto proprio l’abitazione privata per custodirla.

L’impressionante numero di ghiande aveva ricreato un fittizio tappeto ricoprendo completamente un angolo della stanza. I membri della ditta sarebbero riusciti ad arrivare alla spropositata collezione di ghiande soltanto dopo aver martellato una fessura nel muro dell’abitazione per completare un lavoro assegnatogli dal suo proprietario. Ciascuna di esse sarebbe apparsa all’improvviso riempiendo lo spazio circostante come se fosse un piccola cascata.

Infine, le migliaia di reazioni condivise da parte degli utenti non avrebbero mancato di evidenziare tanto il lavoro magistrale del picchio quanto, sicuramente, lo shock provato dall’uomo dopo aver scoperto, senza preavviso, il curioso colpo di scena in casa propria. “Un duro lavoro per gli uccelli” oggigiorno, si legge ancora tra i commenti. Oppure, in difesa del povero picchio, che sarà costretto a ritrovarsi senza la sua scorta un ragazza sente di aggiungere: “troppo facile prendere del cibo da un animale innocente che non può ribattere“, per poi dare un ultimo monito sul “karma“.