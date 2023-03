Oltre 30 brevetti e GPS avanzato per il tagliaerba robot

Stiga, produttore e distributore europeo di macchinari e attrezzature da giardino, ha lanciato il robot tagliaerba autonomo A1500, il primo tagliaerba che combina il GPS RTK con la tecnologia brevettata Active Guidance System (AGS) di STIGA, per prevedere la disponibilità del segnale GPS e tagliare l’erba in modo efficiente senza interruzioni. Problemi come la perdita del segnale GPS, fili perimetrali poco flessibili e segnali radio bloccati, facevano sì che i robot tagliaerba precedenti passassero più volte nello stesso punto, tagliando eccessivamente o richiedendo l’intervento del proprietario. Il robot tagliaerba autonomo Stiga possiede oltre 30 brevetti tra tecnologie ed elementi di design. È il primo ad avere la tecnologia AGS predittiva e brevettata di STIGA, che funziona insieme al GPS RTK per migliorare l’affidabilità del segnale 4G anche attraverso elementi del giardino come muri, recinzioni, siepi e capannoni, che possono ridurre la qualità del segnale.

Con AGS, il robot tagliaerba autonomo Stiga apprende e ricorda dove la ricezione GPS è debole o interrotta e stabilisce dove esistono punti ciechi nel giardino. Utilizza queste informazioni per pianificare ogni giorno il percorso di taglio più efficace, prevedendo esattamente dove e quando tagliare. Grazie alla connessione ininterrotta con la sua stazione di riferimento lungo tutto il suo percorso, il robot autonomo Stiga non solo assicura che ogni singola zona del prato sia tagliata regolarmente e con precisione, ma anche che non vengano tagliate ripetutamente le stesse zone creando un risultato irregolare. “Sebbene nel mercato globale dei robot tagliaerba siano emerse nuove tecnologie come i sistemi di riconoscimento degli ostacoli, la mappatura e la memorizzazione del giardino, queste non sono sufficienti per garantire un’eccellente manutenzione del prato”, ha dichiarato Sean Robinson, CEO di Stiga.