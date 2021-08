Di tempo, da quando le Bentley venivamo battezzate “i camion più veloci del mondo” (dominavano a LeMans con macchine potentissime ma gigantesche) ne è passato e oggi nessuno mai si sognerebbe di “dare” del camion ad una Benyley visto il livello di finezze infilate fra queste quattro ruote. Una fra tutte il nuovo sistema multimediale con schermi ad alta definizione situati sul retro dei sedili anteriori con l’audio Naim for Bentley, il più potente del mondo.

Il suono può essere trasmesso in streaming tramite Bluetooth alle cuffie fornite con l’auto o alle cuffie personali dei clienti. In alternativa, il suono può arrivare direttamente al sistema audio dalla potenza record di 2.200 watt. Non solo: gli aggiornamenti software Over-The Air (OTA) assicurano ai clienti di poter restare in futuro al passo con più recenti progressi tecnologici mentre un intelligente concetto con il nome “porta il tuo dispositivo” consente ai clienti di trasmettere facilmente i contenuti dal proprio smartphone, computer o tablet direttamente al sistema Bentley Rear Entertainment con il minimo sforzo e senza la necessità di connettersi via cavo.

L’esperienza di intrattenimento, comprende poi due schermi ad alta definizione da 10,1 pollici fissati sul retro dei sedili anteriori. Gli schermi sono rimovibili e utilizzano una grafica con una risoluzione fino a 1920 x 1080 pixel. E poi, a condizione che sia il dispositivo che Bentley Rear Entertainment siano configurati sulla stessa rete Wi-Fi, i passeggeri possono interagire con l’app prescelta, ad es. Amazon Prime, Disney+, Youku o Apple TV, i contenuti possono essere visualizzati sui touchscreen del sistema Bentley.

Anche il mirroring dal dispositivo del cliente è ora possibile con gli schermi Bentley Rear Entertainment. Questa utile funzione rispecchia una copia esatta dello schermo di un dispositivo mobile, inclusi pop-up, notifiche e rotazione dello schermo sullo schermo da 10,1 pollici che equipaggia la vettura. E anche Netflix è preinstallato: sarà quindi possibile accedere alla piattaforma senza la necessità di eseguire lo streaming dal dispositivo personale.