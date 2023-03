Oltre 200 cani rinchiusi in attesa di essere uccisi: li macellavano

Oltre 200 esemplari di cani erano rinchiusi in attesa di essere macellati in Corea del Sud, ad intervenire è la Human Society International – VIDEO.

Cane in attesa macello (Facebook – Humane Society International)Il team di Humane Society International in Corea del Sud ha scoperto una scena straziante in un allevamento di cani da carne. Decine e decine di esemplari erano rinchiusi in gabbie piene di feci in attesa di essere macellati. Molti erano anche incinte, a pochi giorni dal parto, avrebbero conosciuto solo una vita di miseria.

Cani richiusi in attesa del macello: orrore in Corea del Sud – VIDEO

L’allevamento di cani da carne di Asan-si, città del Chungcheong, è il 18° allevamento che la Humane Society International ha chiuso grazie al programma di conversione Models for change. Quest’ultima è un’iniziativa dell’Hsi Korea con lo scopo di porre fine all’industria della carne di cane. Fino ad ora è riuscita a salvare circa 2.700 cani destinati al macello ma che invece hanno trovato famiglie adottive in giro per il mondo: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Paesi Bassi e, in piccola parte, anche nella stessa Corea del Sud.

Questa chiusura fa parte dei sforzi del progetto per porre fine al commercio di carne di cane in tutta l’Asia e giunge in un momento particolarmente cruciale, poiché il sostegno pubblico e politico riguardo la causa sta aumentando in Corea del Sud. Nello specifico, l’anno scorso, la first lady della Corea del Sud, Kim Keon-hee, si è espressa in favore del divieto, e gli ultimi sondaggi mostrano che l’87,5% dei sudcoreani non mangia carne di cane e il 56% è favorevole ad un divieto. E per la prima volta, diversi candidati alla presidenza hanno dichiarato che la fine del commercio di carne di cane è nei loro programmi.

I circa 200 cani e cuccioli che il team ha salvato dalla fattoria, ora chiusa, sono stati trasportati negli Stati Uniti e in Canada per cercare famiglie adottive. Tuttavia prima è necessario guariscano dal trauma subito. Gli animali erano messi in file di gabbie metalliche, che contenevano un cane dopo l’altro. Probabilmente non hanno mai conosciuto l’amore o la gentilezza, ma non appena hanno visto le persone si sono messi a scodinzolare in cerca di contatto.

Grazie al progetto istituito Models for Change, l’allevamento di carne di cane, gestito dal 73enne Yang, è stato chiuso e verrà riconvertito in una fattoria autosufficiente allo scopo di produrre e vendere a livello locale. Il programma è stato istituito nel 2015 e da allora aiuta gli allevatori ad abbandonare la carne di cane.