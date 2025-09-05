23.6 C
Olly svetta: dominanza nelle classifiche Fimi in Italia

Dopo sette mesi dal Festival di Sanremo, Olly continua a dominare le classifiche Fimi. Il suo album Tutta vita si mantiene in cima alla hit parade degli album più venduti, rimanendo per 45 settimane tra i primi dieci. In seconda posizione troviamo Sabrina Carpenter con Man’s Best Friend, mentre Neffa fa un grande ritorno con Canerandagio, esordendo al quarto posto.

Olly guida anche la classifica dei singoli con Questa domenica, che entra al primo posto, superando Kriminal di Baby Gang. È importante notare che anche Balorda nostalgia, canzone vincitrice al Festival di Sanremo, è ancora presente nella top ten.

Ecco la top ten degli album più venduti della settimana:

  1. Olly – Tutta vita
  2. Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
  3. Stray Kids – Karma
  4. Neffa – Canerandagio
  5. Sfera Ebbasta e Shiva – Santana Money Gang
  6. Alfa – Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato
  7. Bad Bunny – Deby Tirar Mas Fotos
  8. Bresh – Mediterraneo
  9. Geolier – Dio lo sa Atto II
  10. Lazza – Locura

Per quanto riguarda la classifica dei singoli più venduti, ecco i primi dieci:

  1. Olly – Questa domenica
  2. Baby Gang – Kriminal
  3. Banfi e Sheridan – Bam Bam
  4. Alfa e Manu Chao – A me mi piace
  5. Samurai Jay e Vito Salamanca – Halo
  6. Elodie e Sfera Ebbasta – Yakuza
  7. Anna – Desolée
  8. W Sound – La plena
  9. Serena Brancale e Alessandra Amoroso – Serenata
  10. Olly – Balorda nostalgia

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

