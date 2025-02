OLLy si ritira dall’Eurovision 2025: LUCIO CORSI prende il suo posto

Olly ha ufficializzato la sua rinuncia a partecipare all’Eurovision Song Contest 2025, nonostante il diritto acquisito grazie alla vittoria al Festival di Sanremo con “Balorda nostalgia”. Pertanto, a rappresentare l’Italia sarà Lucio Corsi, secondo classificato con il brano “Volevo essere un duro”. Corsi ha spiegato sui social le sue motivazioni per la scelta di rinunciare: “Devi fare quello che ti senti”. Ha sottolineato l’importanza di rimanere autentico e il desiderio di connettersi con le esperienze che sta vivendo, prima di affrontare impegni più lontani, come Eurovision.

Lucio ha affermato che, pur riconoscendo che l’Eurovision è un’opportunità unica, sente il bisogno di continuare la sua gavetta e i concerti dal vivo, esprimendo gratitudine a coloro che lo hanno votato e supportato. Ha anche espresso l’intenzione di rimanere in contatto con il suo pubblico e di ricambiare l’affetto ricevuto. Corsi ha parlato di come la sua decisione sia una scelta consapevole per vivere il suo sogno nei suoi tempi. Ha augurato buona fortuna a chi prenderà il suo posto, sottolineando la ricchezza di talenti in Italia e che il cast di quest’anno ne è una prova.

Questa rinuncia rappresenta una scelta contraria rispetto alla crescente popolarità dell’Eurovision in Italia; l’ultimo caso simile risale al 2016, quando gli Stadio si ritirarono, lasciando il posto a Francesca Michielin. Con la decisione di Olly, Lucio Corsi avrà quindi l’onore di calcare il palco dell’Eurovision Song Contest 2025.