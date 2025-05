OLLy Ritorna: Tour, Scaletta e Biglietti di Questa Sera

Riparte questa sera, domenica 4 maggio, dal Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) il tour di Olly, “Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour 2025”, già sold out. Questo evento segna l’inizio di una serie di performance dal vivo in Italia. Dopo il successo al Festival di Sanremo e delle prime 14 date del LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2024 – 2025, Olly tornerà nei club italiani a maggio con dodici concerti a Venaria Reale, Bologna, Roma, Molfetta e Firenze, per concludere a Padova. Il tour comprende un totale di 26 date già sold out, anticipando LA GRANDE FESTA il 2 e 4 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Olly promette sul palco non solo i brani più amati dal pubblico, ma anche nuove sonorità e momenti inediti per questo grande ritorno. “Lo rifarò, lo rifaremo” rappresenta una dichiarazione d’intenti che invita a condividere la musica come un rito collettivo.

Il tour prevede una serie di date tutte vendute, con concerti a:

– Venaria Reale (TO) il 4 e 5 maggio,

– Bologna il 7 e 8 maggio,

– Roma il 13 e 14 maggio,

– Molfetta il 16 e 17 maggio,

– Firenze il 19 e 20 maggio,

– Padova il 22 e 23 maggio.

Inoltre, ci sono appuntamenti futuri per il TUTTA VITA TOUR, con nuove date a partire da ottobre 2025 fino a marzo 2026. L’evento culmina con date a Genova, Milano e Roma, tutte già in gran parte sold out.