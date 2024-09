OLLy pubblica il nuovo album ‘Tutta Vita’ il 25 ottobre

Il 25 ottobre uscirà “Tutta Vita”, il nuovo album di Olly, prodotto da JVLI. Questo disco collettivo, iniziato dal cantautore, si concentra sul tema del “noi”, espandendosi a toccare la sua generazione e, in ultima analisi, abbracciando tutti. Olly stesso afferma: “Raga alla fine sono canzoni, cioè posso descriverle quanto volete, però ascoltatele e basta, secondo me spaccano”.

In concomitanza con l’uscita del nuovo album, Olly si prepara a portare live il suo “LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR”. Il tour avrà inizio con due date a Milano, al Fabrique, il 2 e 3 dicembre, entrambe già sold out. Complessivamente, il tour prevede 14 appuntamenti, partendo dalla data zero a Nonantola (MO) il 28 novembre, presso il Vox Club. Già 12 delle date sono esaurite, includendo eventi a Firenze, Venaria Reale, Padova, Bologna e Roma. Le date sold out fino ad ora comprendono Firenze il 5 dicembre, Venaria Reale il 9 e 12 dicembre, Padova il 13 e 17 dicembre, Bologna il 14 e 16 dicembre e Roma dal 20 al 22 dicembre presso l’Hacienda.

Il programma del tour è il seguente:

– Giovedì 28 novembre – NONANTOLA (MO) @ Vox Club – DATA ZERO

– Lunedì 02 dicembre – MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

– Martedì 03 dicembre – MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

– Giovedì 05 dicembre – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

– Lunedì 9 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

– Giovedì 12 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

– Venerdì 13 dicembre – PADOVA @ Hall – SOLD OUT

– Sabato 14 dicembre – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

– Lunedì 16 dicembre – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

– Martedì 17 dicembre – PADOVA @ Hall – SOLD OUT

– Giovedì 19 dicembre – POZZUOLI (NA) @ Duel Club

– Venerdì 20 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

– Sabato 21 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

– Domenica 22 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il profilo ufficiale di Olly su Instagram.