OLLY: Nuovo Concerto all’Ippodromo di San Siro a Milano – Date e Biglietti

Olly, dopo il successo straordinario della prima data de LA GRANDE FESTA all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, ha annunciato un secondo show il 2 settembre 2025. La prima data, che si è tenuta il 4 settembre, ha registrato il sold out con 34 mila biglietti venduti in soli trenta minuti. Questo evento rappresenta un’importante occasione per celebrare un anno ricco di trionfi per il vincitore di Sanremo 2025.

Il 2025 sarà un anno significativo anche per il TUTTA VITA TOUR 2025 – 2026, dove Olly si esibirà per la prima volta nei principali palazzetti d’Italia tra l’autunno e la primavera. Dopo l’esaurimento veloce dei biglietti per le prime date, il tour ha visto l’aggiunta di nuove date in diverse città. Per Bologna, la data è fissata all’Unipol Arena l’8 ottobre 2025; a Roma, al Palazzo dello Sport il 14 ottobre 2025; a Jesolo il 8 marzo 2026; a Firenze il 10 marzo 2026 e a Torino il 22 marzo 2026. Inoltre, è stata aggiunta una nuova data il 13 marzo 2026 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

Con queste nuove date, Olly continua a consolidare il suo legame con il pubblico e a rendere il suo tour uno degli eventi musicali più attesi. Tra i concerti in programma, il LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2025 ha già visto un gran numero di sold out. I fan possono acquistare biglietti tramite il sito ufficiale e i social di Olly per non perdere queste straordinarie opportunità.