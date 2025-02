OLLY “La grande festa” in concerto all’Ippodromo di San Siro a Milano: Scopri Info e Biglietti!

Olly, dopo la vittoria a Sanremo, annuncia un grande evento live che si terrà il 4 settembre 2025 all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Questo concerto segnerà la conclusione del tour estivo e anticiperà il tour nei palazzetti. Il brano vincente, “Balorda nostalgia”, ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI/Gfk ed è attualmente in cima anche su Spotify Italia, Amazon Music Italia, YouTube, Apple Music Italia e nella top 100 globale di Spotify. Il suo secondo album, “Tutta vita”, ha superato i 400 milioni di stream ed è il più ascoltato su Spotify e Amazon Music della settimana.

Il brano “Balorda nostalgia”, scritto e composto da Olly con Pierfrancesco Pasini e JVLI, esplora il tema della nostalgia, un’emozione intensa e profonda che porta con sé una certa sofferenza, motivo per cui è definita “balorda”.

Il “Lo rifarò, lo rifaremo” tour indoor 2025 ha già registrato diversi sold out in diverse città italiane, come Venaria Reale, Bologna, Roma e Molfetta. La grande festa si svolgerà a Milano e sarà parte del “Tutta Vita tour 2025”, seguito da nuove date nel 2026 in varie città, tra cui Jesolo, Firenze, Bologna, Torino, Milano e Bari.

Per ulteriori dettagli e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il profilo Instagram di Olly.