Olly in concerto a Roma: scaletta e dettagli sul tour

Olly ha appena conquistato il Forum d’Assago, dove ha registrato un sold-out pieno di energia. Ora, il cantautore genovese si prepara a esibirsi al Palazzo dello Sport di Roma il 14 e 15 ottobre.

La scaletta del concerto a Roma non è stata ancora ufficializzata, ma si prevede che possa rispecchiare quella presentata all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Alcuni dei brani che potrebbero essere eseguiti includono “È festa”, “L’anima balla”, “Polvere”, “Quei ricordi là”, e “Ho voglia di te” (cover di Emma). Il concerto potrebbe anche includere canzoni come “Depresso fortunato” e “Balorda nostalgia”, tra gli altri.

Dopo Roma, il “Tutta Vita Palazzetti Tour” di Olly proseguirà al Palapartenope di Napoli il 17 ottobre. Il cantautore si fermerà poi fino a marzo, quando riprenderà il tour con tappe in diverse città, tra cui Jesolo, Firenze, Pesaro, Bologna, Torino, Milano e Bari. Le date di ottobre e quasi tutte le date di marzo sono già sold-out, ad eccezione dell’Inalpi Arena.

Inoltre, è recente l’uscita del nuovo album “Tutta Vita (Sempre)”, che contiene otto brani inediti, arricchendo ulteriormente il repertorio di Olly.