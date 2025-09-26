Olly e il nuovo brano Buon Trasloco: emozioni a distanza

È disponibile nuova musica di Olly. Dalla mezzanotte di oggi è uscito Tutta Vita (Sempre), la riedizione del suo disco, che include cinque brani inediti: Così così, Occhi color mare, Il brivido della vita, Come noi non c’è nessuno e Buon trasloco.

Di seguito è possibile ascoltare Buon trasloco tramite il video ufficiale. Per chi desidera approfondire, sono disponibili anche il testo e il significato del brano.

Buon trasloco è una canzone toccante che esplora un legame affettivo che rimane, nonostante la distanza fisica ed emotiva tra le persone. Il tema della nostalgia è centrale, e il brano riflette le emozioni che persistono quando qualcuno di importante si allontana, scegliendo di voltare le spalle al passato.

Il testo si apre con diverse domande senza risposta, con il trasloco simboleggiante un modo deciso di andare avanti nella vita. Nonostante questa scelta, l’artista augura un “buon” trasloco, riconoscendo il legame che persiste e l’affetto che non si affievolisce.

Il narratore esprime sentimenti di affetto e nostalgia, anche quando la persona amata non è più presente. Punti chiave del testo sono frasi come “Io ti voglio bene pure se non torni” e “il tempo cosa vuoi che sia? / Se senza stare qui / Non vai comunque via”.

