Olly e Baby Gang dominano le classifiche musicali italiane

Il successo di Olly nel 2025 è evidente nelle classifiche Fimi. Da inizio anno, il vincitore di Sanremo non è mai uscito dalle top ten, dominando sia negli album che nei singoli. La sua canzone “Balorda nostalgia” continua a mantenersi tra le prime posizioni.

Nonostante l’arresto di Baby Gang, le vendite del trapper rimangono solide. Attualmente, però, non ci sono novità discografiche in grado di ottenere un grande successo, a parte “Piazza San Marco”. La classifica riflette ancora l’atmosfera estiva, con artisti come Anna Pepe e Alfa ai vertici.

Ecco la top ten degli album più venduti nell’ultima settimana:

1. Olly – Tutta vita
2. Ed Sheeran – Play
3. Breach – Twentyone pilots
4. Sick Luke – Dopamina
5. Sfera Ebbasta & Shiva – Santana Money Gang
6. Achille Lauro – Comuni mortali
7. Lazza – Locura
8. Vari – Krop Demon Hunters
9. Geolier – Dio lo sa Atto II
10. Alfa – Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato

Per quanto riguarda i singoli più venduti, la situazione è la seguente:

1. Olly – Questa domenica
2. Banfi feat Sheridan – Bam Bam
3. Baby Gang – Kriminal
4. Samurai Jay e Vito Salamanca – Halo
5. Anna – Desolee
6. Alfa e Manu Chao – A me mi piace
7. Elodie & Sfera Ebbasta – Yakuza
8. W Sound – La plena
9. Olly – Balorda nostalgia
10. Annalisa e Marco Mengoni – Piazza San Marco

