Olly chiarisce il no all’Eurovision e la strana risposta ad Armani

Ieri sera, durante la trasmissione “Che Tempo Che Fa” condotta da Fabio Fazio, insieme a Stefano De Martino, c’era anche Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025. Olly ha spiegato la ragione per cui ha deciso di non partecipare all’Eurovision Song Contest, raccontando un episodio imbarazzante relativo a Giorgio Armani. Era presente alla Fashion Week di Milano e, nel backstage della sfilata di Emporio Armani, ha incontrato lo stilista, al quale ha fatto un complimento dicendo: “Complimentoni”, un gesto che ha trovato “strano” per la sua spontaneità.

Riflettendo sulla sua esperienza a Sanremo, Olly l’ha definita un “bello schiaffo”, ammettendo che a posteriori si sentiva come un “cerbiatto in autostrada” sul palco. Dopo il festival, ha cercato di mantenere una vita normale, continuando ad allenarsi e a passare tempo con la famiglia e gli amici. Riguardo alla sua scelta di non partecipare all’Eurovision, ha sottolineato l’importanza della musica personale, affermando che “la faccia è la mia”, e che ha preferito concentrarsi sui propri concerti di maggio.

Inoltre, ha parlato del suo rapporto con Lucio Corsi, con il quale intende collaborare dopo l’Eurovision. Olly ha anche menzionato il suo percorso di studi, dicendo di essere contento della laurea che ha ottenuto, anche se non era sua intenzione diventare commercialista. Ora si dedica completamente alla musica, esprimendo grande soddisfazione per il lavoro che sta facendo.