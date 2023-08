Ollrynns Leggins Sportivi Donna Vita Alta Leggings con Tasche Push Up Fitness Allenamento Yoga Palestra Pantaloni CA166

Descrizione prodotto

Leggings a Vita Alta con Tasca> 2 Tasche Esteriori & 1 Tascha Interiora – Una tascha interiora nascosta in vita di taglia per le tue cose piccole (chiavi, tessere etc.) e due tasche esteriori per i tuoi oggetti più grandi (cellulare, i-phone etc.). Ollrynns leggins palestra donna porta con te le tue cose personali in maniera molta agevola. Yoga, jogging o workout – qualunque attività sia, tutta senza fatica!

80% Poliestere, 20% Elastan

Leggings Palestra Donna> Addome controllo – Questi leggins donna sono progettati con una fascia di compressione morbida a vita alta che appiattisce la pancia e contorna la vita per una silhouette a clessidra. I pantaloni yoga di controllo della pancia di alta qualità coprono perfettamente il tuo corpo dalla vita alle caviglie mentre rimani traspirante; Indipendentemente da quanto pieghi e sposti i pantalone donna vita alta non scivolano o si piegano, rimangono in posizione.

Perfetto per ogni stagione o occasione – I pantaloni tuta donna sono perfetti per rilassarsi, allenarsi, vestirsi con una tunica e stivali o giù con una felpa con cappuccio e scarpe da ginnastica, comfy laid back days at home and at chilled out parties or gatherings. I leggins donna sportivi sono un’ottima scelta per la corsa, lo yoga, la danza, il jogging, l’aerobica, il Pilates o qualsiasi tipo di allenamento in palestra.

