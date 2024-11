Ollolai: Case a 1 Euro per Chi Vuole Iniziare una Nuova Vita dopo la Vittoria di Trump

Il comune di Ollolai, situato in provincia di Nuoro, Sardegna, ha lanciato un’iniziativa innovativa per attrarre nuovi residenti vendendo immobili a un prezzo simbolico di 1 euro. Questa mossa mira a combattere il drammatico spopolamento del paese, che, a partire dal XX secolo, ha visto la sua popolazione ridursi da 2.250 a circa 1.150 abitanti a causa dell’emigrazione e della bassa natalità. Il sindaco Francesco Columbu ha commentato che la pagina web dedicata all’iniziativa è stata creata per soddisfare le richieste di ricollocazione di cittadini americani delusi dalla recente vittoria di Donald Trump.

L’annuncio invita chi è stanco della politica globale a considerare uno stile di vita più equilibrato in Sardegna, descritta come un “stupefacente paradiso”. Questa offerta ha suscitato grande interesse, con oltre 38.000 richieste di informazioni arrivate principalmente dagli Stati Uniti. Sebbene la promozione si concentri sui cittadini americani, Columbu ha rassicurato che persone di altri paesi possono comunque presentare domanda. Non è richiesto un passaporto statunitense per trasferirsi.

Il sindaco ha dichiarato che gli americani rappresentano una “carta vincente” per rivitalizzare Ollolai. In aggiunta alle case a 1 euro che necessitano di ristrutturazioni, l’iniziativa prevede anche case temporanee gratuite per nomadi digitali e abitazioni pronte da abitare a prezzi che arrivano fino a 100.000 euro. Le case che saranno messe in vendita saranno accompagnate da fotografie e planimetrie, rendendo più facile per i potenziali acquirenti valutare le loro opzioni.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio tentativo di rivitalizzare paesi in difficoltà economica e demografica, simile ad altre proposte in altre località italiane. Ollolai, con la sua storia e tradizione, spera di attrarre una nuova vita e nuove opportunità per il suo territorio attraverso questa originale proposta. Con la speranza di offrire opportunità a chi cerca un cambiamento dalla vita negli Stati Uniti, Ollolai si presenta come un’opzione attraente per coloro che desiderano un nuovo inizio in un contesto idilliaco.