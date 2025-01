Oliviero Toscani: ricovero d’urgenza all’ospedale di Cecina per amiloidosi

Oliviero Toscani, fotografo di 82 anni, è ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso di Cecina, in provincia di Livorno, a causa di un aggravamento legato all’amiloidosi, una malattia incurabile che gli è stata diagnosticata due anni fa. La situazione è diventata critica e Toscani è stato trasferito d’urgenza all’ospedale. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha fatto visita all’artista durante il ricovero.

L’amiloidosi è una patologia rara caratterizzata dall’accumulo anomalo di proteine chiamate amiloidi nei tessuti e negli organi. Questo accumulo può avvenire localmente o sistemicamente, colpendo organi vitali quali cuore, reni e fegato. La malattia deriva da un errato ripiegamento delle proteine, causando sintomi debilitanti e, senza cure appropriate, può portare a gravi conseguenze, inclusa la morte nel giro di pochi anni. In Italia si registrano circa 800 nuovi casi di amiloidosi ogni anno.

Toscani ha parlato apertamente della sua malattia in un’intervista rilasciata ad agosto, durante la quale ha rivelato di essere sottoposto a una cura sperimentale. Ha descritto una significativa perdita di peso di 40 chili nell’ultimo anno e ha citato tra i sintomi debilitanti l’alterazione del gusto dovuta ai medicinali.

Nato a Milano il 28 febbraio 1942, Toscani è una figura di spicco nella fotografia italiana. Ha iniziato la sua carriera a 14 anni, pubblicando il suo primo scatto, e si è diplomato nel 1965 all’Università delle Arti di Zurigo. Inizialmente si è dedicato alla moda, lavorando per riviste come Vogue ed Elle. Negli anni Ottanta, Toscani ha rivoluzionato la fotografia pubblicitaria con campagne audaci per Benetton, affrontando temi sociali come l’uguaglianza razziale e l’AIDS. Nel 1991 ha fondato la rivista Colors, dedicata a questioni sociali, e nel 2007 ha lanciato una campagna controversa contro l’anoressia per il marchio Nolita, confermando il suo impegno per argomenti di rilevanza sociale.

Questa lunga carriera ha reso Toscani una voce insostituibile nel panorama della fotografia contemporanea, capace di suscitare dibattiti e riflessioni profonde.