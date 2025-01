Oliviero Toscani ricoverato per amiloidosi, è in prognosi riservata.

Oliviero Toscani, fotografo di 82 anni, è attualmente ricoverato in rianimazione presso l’ospedale di Cecina a causa di una grave condizione di salute legata all’amiloidosi. Ricoverato dal pomeriggio di venerdì 10 gennaio, la sua situazione è considerata grave ma stabile, con la prognosi ancora riservata, secondo fonti sanitarie.

Toscani ha lasciato la sua abitazione a Casale Marittimo, vicino a Pisa, in ambulanza, accompagnato dalla moglie Kirsti, per dirigersi verso il pronto soccorso a circa dieci chilometri di distanza. Al suo arrivo, i medici hanno riscontrato un quadro clinico complesso e critico, rendendo necessario il suo trasferimento in rianimazione.

Nota per le sue campagne pubblicitarie innovative e talvolta controverse, in particolare quelle per il marchio Benetton, Toscani è considerato un’icona nell’ambito della fotografia e della comunicazione visiva. Nel corso della sua lunga carriera, ha saputo affrontare temi delicati e provocatori, influenzando profondamente il modo in cui vengono percepite le campagne pubblicitarie.

Abbattuto dalla notizia della sua malattia, Toscani aveva parlato apertamente della sua condizione in un’intervista al “Corriere della Sera” nell’agosto scorso, rivelando di avere una malattia incurabile e di non sapere quanto tempo gli restasse da vivere. Questa dichiarazione ha suscitato grande attenzione e supporto da parte del pubblico e della comunità artistica.

La notizia del suo ricovero ha scatenato reazioni di preoccupazione e solidarietà da parte di amici, colleghi e fan, sottolineando l’impatto duraturo che Toscani ha avuto nell’industria e nella società. Nonostante le sue attuali difficoltà sanitarie, il suo lavoro continua a vivere e a ispirare generazioni di artisti e creativi in tutto il mondo.

In questo momento difficile, la famiglia e gli amici di Toscani stanno sperando in un miglioramento della sua condizione, mentre il mondo della fotografia e della comunicazione attende notizie sul suo stato di salute. La sua carriera, caratterizzata da una continua ricerca dell’innovazione e da un forte impegno sociale, rimane un punto di riferimento nel panorama contemporaneo.