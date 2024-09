Oliviero Toscani: L’Intervista Shock su Meloni e Salvini

Durante la trasmissione del 19 settembre su La7, il fotografo Oliviero Toscani ha espresso forti critiche nei confronti del governo di Giorgia Meloni, definendola “fascista”. Rispondendo a una domanda del conduttore Corrado Formigli sul fatto che Meloni non si dichiarasse antifascista, Toscani ha affermato che lei rappresenta il cuore di quello che chiama “nuovo antifascismo”.

Il fotografo ha descritto un “fascismo attuale”, che non si manifesta più attraverso i simboli storici come il fez e la camicia nera, ma prende forme nuove, meno appariscenti, ma culturalmente arretrate. Ha criticato la povertà culturale legata a queste idee, sottolineando il basso livello intellettuale della classe politica italiana attuale. Toscani ha allargato le sue critiche ad altri politici di destra come Matteo Salvini, di cui ha detto sarcasticamente: “Non gli farei curare neanche il mio orto”.

Il suo commento su Meloni rappresenta uno dei più diretti attacchi da parte di una figura culturale di spicco contro un leader del governo italiano. L’intervista ha toccato anche aspetti personali della vita di Toscani, inclusa la sua battaglia contro l’amiloidosi, una malattia rara che provoca un accumulo di proteine nel corpo, compromettendo il funzionamento degli organi vitali.

Toscani ha descritto come, un mattino, si sia svegliato con le gambe gonfie e l’incapacità di camminare e ha spiegato la gravità della sua condizione con un tono ironico. Si è definito una “cavia” per una cura sperimentale in corso e ha dichiarato: “Non ho paura di morire, basta che non faccia male”, mostrando un sorprendente senso di distacco.

Le dichiarazioni di Toscani, sia sulla situazione politica che sulla sua salute, rivelano un incrollabile spirito critico e una personalità anticonformista, dimostrando che, nonostante la gravità della sua malattia, resta concentrato sulla lotta contro ciò che considera intollerabile nel panorama politico italiano. Questo mix di critica sociale e rivelazioni personali costituisce uno spaccato autentico della figura di Toscani, che continua a essere un punto di riferimento nel dibattito culturale italiano.