Oliviero Toscani è morto, il fotografo aveva 82 anni.

È morto Oliviero Toscani all’età di 82 anni a causa di complicazioni legate all’amiloidosi, malattia rara e incurabile, di cui era affetto da due anni. Toscani era ricoverato all’ospedale di Cecina dal 10 gennaio, quando la sua condizione si era aggravata. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla famiglia con un comunicato in cui chiedevano riservatezza in questo momento di dolore. Toscani lascia la moglie Kirsti Moseng, ex modella norvegese che lo ha supportato per oltre cinquant’anni, e i tre figli nati dal loro matrimonio.

Il fotografo era conosciuto per il suo approccio irriverente e geniale alla fotografia e alla pubblicità, e ha avuto un impatto significativo nel campo della comunicazione. Toscani ha rivoluzionato il panorama pubblicitario con campagne controverse e iconiche, come quelle per il marchio Benetton. La sua carriera è durata cinquant’anni, durante i quali ha saputo stimolare dibattiti e far riflettere la società su temi importanti attraverso le sue immagini provocatorie.

In un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” nell’estate del 2023, Toscani aveva rivelato di convivere con una malattia mortale, ammettendo di non sapere quanto tempo gli restasse da vivere. Questo ha messo in evidenza il suo spirito combattivo e la sua capacità di affrontare le sfide della vita, anche nei momenti più difficili. La sua perdita lascia un vuoto nel mondo della fotografia e della pubblicità, dove ha sempre cercato di andare oltre i confini tradizionali, utilizzando il suo talento per parlare di ciò che spesso veniva ignorato.

Oliviero Toscani è ricordato non solo per il suo lavoro pionieristico e innovativo, ma anche per la sua personalità carismatica e il suo impegno sociale. La sua eredità vivrà attraverso le sue opere che continuano a ispirare e provocare riflessioni. La sua morte segna la fine di un’era nella fotografia contemporanea, ma il suo impatto resterà visibile e influente ancora per lungo tempo. La comunità artistica piange la sua scomparsa, ricordando il suo talento unico e il contributo fondamentale che ha dato al mondo della comunicazione visiva.