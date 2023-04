Era in preallarme Rebic come terminale offensivo, ma contro la Roma Giroud sarà regolarmente al suo posto: il francese aveva saltato il Lecce, uscito malconcio dalla sfida di Napoli che ha dato ai rossoneri il pass per la semifinale di Champions. Il polpaccio migliora e oggi l’attaccante come previsto è tornato a lavorare con i compagni, rispettando al tabella di marcia per il rientro da titolare all’Olimpico.

Fantacalcio.it per Adnkronos