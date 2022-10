Olivia Wilde, rivelazioni choc dell’ex tata: “Corna con Harry Style scoperte dall’Apple Watch”

Dopo la rottura con Jason Sudeikis, Olivia Wilde ha ufficializzato la storia con Harry Styles. La regista ha dichiarato che la separazione dal compagno è stata ‘amichevole’ e che è rimasta in buoni rapporti con lui. Olivia però ha anche specificato di essersi messa insieme ad Harry mesi dopo la fine della relazione con l’ex. Le cose però pare siano andate diversamente. L’ex tata di Jason e Olivia Wilde ha rilasciato un’intervista choc al Daily Mail: “La tata ci ha rivelato che Olivia Wilde parlava addirittura di matrimonio e appena un mese dopo queste parole ha lasciato Jason. Lui era scioccato. Le prime voci sono arrivate poche settimane dopo aver iniziato le riprese di Don’t Worry Darling con Styles a Palm Springs, in California“.

Jason Sudeikis found out about Olivia Wilde and Harry Styles’ relationship through an Apple Watch, their former nanny claims. pic.twitter.com/2ruQLGRcG9

— Pop Base (@PopBase) October 17, 2022