Olivia Rodrigo, Drivers License: il significato e la traduzione del testo della nuova canzone della stella della Disney in testa alle classifiche.

Drivers License è un singolo di Olivia Rodrigo, pubblicato l’8 gennaio 2021. Una data che rimarrà storica per la giovane stellina della Disney. Da quel momento, infatti, la sua carriera nel mondo della musica sembrerebbe essere cambiata ed esplosa del tutto. Il brano, a pochi giorni dall’uscita, ha infatti conquistato la testa di tutte le classifiche delle piattaforme streaming, superando il numero di stream di I Don’t Care di Ed Sheeran e Justini Bieber e facendo diventare Olivia l’artista donna americana con più stream in assoluto in un solo giorno. Un record che sarà dura battere. Ecco il significato del testo di questa super hit.

Olivia Rodrigo: il significato di Drivers License

Il significato del testo di questo brano è stato spiegato dalla stessa popstar lanciata dalla Disney. Queste le sue parole: “Quando ho scritto drivers lciense avevo appena subito una delusione amorosa ed ero molto confusa. Mettere insieme tutti questi sentimenti ed emozioni mi ha reso le cose più chiare e semplici“.

Microfono

Continua quindi la cantante di origini filippine: “Credo sia questo lo scopo dello scrivere brani. Non c’è nulla di più terapeutico di suonare il piano nella mia stanza e scrivere una canzone triste. È davvero la cosa che più preferisco al mondo“. Di seguito un suo post su Instagram:

Olivia Rodrigo: il testo di Drivers License

Olivia scrive canzoni già da diversi anni, nonostante la sua giovanissima età. E i suoi brani sono sempre emozionanti e molto personali, visto che preferisce scegliere l’onesta, a costo di apparire vulnerabile. Tutto questo traspare anche dall’intensa Drivers License, il cui testo, di facile traduzione, è già stato imparato a memoria da tutti i suoi fan: