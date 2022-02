Su Disney Plus è in arrivo Olivia Rodrigo – Driving Home 2 U, il primo documentario dedicato alla popstar.

Una grande notizia per i fan di Olivia Rodrigo in tutto il mondo: la storia della giovanissima popstar di Drivers License sta già per essere raccontata in un nuovo documentario. In arrivo su Disney Plus tra poce settimane, s’intitola Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U (a Sour Film) e racconterà le vicende della cantante che, in poco più di un anno, è riuscita a imporsi nelle classifiche di tutto il mondo con l’album Sour.

Quando uscirà il documentario su Olivia Rodrigo

Prodotto da Interscope Films e Supper Club, il nuovo documentario dedicato alla star ‘lanciata’ da Ariana Grande è stato diretto da Stacey Lee ed è in arrivo tra pochissime settimane.

Cantante sul palco

La data da segnare sul calendario è quella del 25 marzo. All’interno della pellicola, che già nel titolo fa riferimento al primo grande successo di Olivia, gli spettatori potranno trovare un vero e proprio making of del suo primo e straordinario album. Ma non solo, perché ci sarà spazio anche per vicende della sua storia personale, con tanto di dietro le quinte emozionanti, filmati inediti e interviste mai ascoltate.

I protagonisti del documentario su Olivia Rodrigo

All’interno della pellicola saranno presenti non solo i nuovi arrangiamenti di brani di grande successo come Good 4 U, ma anche le performance dal vivo di Olivia Rodrigo insieme ad alcuni amici come Jacob Collier, Blue DeTiger e Towa Bird.

“Questo non è un film concerto, ma un’opportunità per scoprire come Olivia Rodrigo sia diventata una delle più grandi stelle del mondo della musica“, ha raccontato Ayo David, presidente di Disney Branded Television, riscaldando ancora l’ambiente e alzando le aspettative nei cuori di tutti i fan della popstar, che covano ancora la speranza di poterla presto ammirare anche dal vivo in concerto.